Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan Açıklaması

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Yapacağımız hizmetlerle hem ilimizin sorunlarını çözmek hem de vatandaşımızın gönlüne dokunmak istiyoruz." dedi.

Arıkan, beraberinde Başkan Yardımcıları Yaşar Demir, Ahmet Altunhan ve Orhan Bozgan ile gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye hizmetlerini büyük bir özveri ve heyecanla yürüttüklerini belirten Arıkan, kentin öncelikli hizmetlerinin olduğunu, sorumluluklarının ve omuzlarına binen yükün farkında olduklarını söyledi.

Bu noktada kendilerini bekleyen çok yoğun bir gündemin olduğunu aktaran Arıkan, vatandaşların talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ilin önceliklerini dikkate alarak bir planlama yaptıklarını belirtti.

Yakın zamanda 100 günlük eylem planını açıklayacaklarını ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm projesine yoğunlaştık. Bu projenin sadece belediyenin sorunu olmadığı, memleketimizin öncelikli sorunu olduğu bilincinde olarak çok ciddi bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile projeyi görüştük. Bu projenin kentin öncelikli sorunu olduğunu, aciliyet gerektiğini belirterek, bakanlığımızın muhakkak müdahil olmasını talep ettik. Sayın Bakanımız projede sorumluluk alacaklarını, belediyeyi yalnız bırakmayacaklarını ilettiler. Tüm süreçle ilgili bir çalışma yapmamızı talep ettiler. Belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın teknik ekibi ortak bir çalışma yürüttü ve tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa iletildi. Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımızla tekrar görüşeceğiz. İnşallah bu görüşmenin neticesinde gerekli açıklamaları da yapacağız. Temel hedefimiz, bir yol haritası çizerek projemize start vermek ve en yakın zamanda hak sahiplerimizin konutlarına kavuşmasını sağlamaktır. Yapacağımız hizmetlerle hem ilimizin sorunlarını çözmek hem de vatandaşımızın gönlüne dokunmak istiyoruz."

Kaynak: AA