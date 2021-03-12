Binbir nasıl yazılır?
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Binbir nasıl yazılır?

12.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:14
Binbir nasıl yazılır?

Günlük hayatımızda yazılışını sıkça karıştırdığımız kelimeler oluyor. Bu tür tereddütte kaldığımız durumlarda TDK tarafından kelimenin doğru yazılışı hakkında bilgi almaya başvuruyoruz. Yazılışını karıştırdığımız kelimelerden biri de "binbir" dir. Binbir nasıl yazılır? Merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Çok sık kullandığımız kelimelerden olan binbir kelimesinin doğru yazılışı bu haberde. Günlük hayatımızda yazılışını sıkça karıştırdığımız kelimeler oluyor. Bu tür tereddütte kaldığımız durumlarda TDK tarafından kelimenin doğru yazılışı hakkında bilgi almaya başvuruyoruz. Yazılışını karıştırdığımız kelimelerden biri de "binbir" dir. Binbir nasıl yazılır? Merak ediyorsanız haberimize göz atın. İşte cevabı?

BİNBİR NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre binbir kelimesinin doğru yazımı "binbir" şeklindedir. Yani bitişik yazılır.

Karıştırdığımız, "bin bir" şeklindeki yazılış yanlıştır.

-binbir (doğru)

-bin bir (yanlış)

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