Binance Coin Yorum: Binance Coin, IOTA, Ethereum Classic Fiyat Analizi

BİNANCE COİN YORUM

Yılbaşından bugüne % 600'lük kazançlar, Binance Coin'in güçlü yükselişinin altını çizdi ve bu, kripto para birimini CoinMarketCap sıralamasında üçüncü sıraya yükseltti. Şubat sonundaki geniş piyasa gerilemesi nedeniyle, BNB istikrarlı bir toparlanma gösterdi ve birkaç direnç işaretinin üzerine çıktı. Bununla birlikte, toparlanma 300 $ seviyesinde bir miktar durgunluk gördü ve fiyat 278.95 $ ile 258.6 $ arasında bir konsolidasyon aşamasına geçti.

ADX 25 altında dinlenmiş ve süre, piyasada zayıf bir eğilim gösterdi Müthiş Osilatör boğa-nötr oldu. Boğalar için kısa vadeli hedef, 278.9 dolar ve 300.4 dolarlık anlık direnç seviyelerinde bulunuyor. Bu muhtemelen konsolidasyon aşamasından sonra gerçekleştirilecektir.

IOTA COİN YORUM

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, IOTA sürekli olarak üst tavanına 0,143 dolardan dokundu. Bu sağlıklı bir satın alma baskısı gösterdi ve aynı şey OBV'deki yüksek yükselişlerle de gösterildi . Piyasadaki satış baskısı ortadan kalktığında bir kırılma olması bekleniyor.

Bununla birlikte, RSI 60'ın altından güneyi işaret etti ve fiyat bir kez daha üst tavana yaklaştıkça boğaların güç kaybettiğini gösterdi. Düşük işlem hacimleri, kısa vadede bir kırılmanın olmayacağını, ancak hacimlerdeki artış mevcut kanaldan uzaklaşmanın sinyalini verebilir.

ETC COİN YORUM

Ethereum Classic'in 4 saatlik zaman diliminde geri dönüşü, Bitcoin'in 61.000 $ işaretinin üstünden geri çekilmesiyle aynı zamana denk gelen 13.9 $ 'lık üst tavanda durduruldu. Piyasa liderleri rekor seviyelerden geri döndüklerinden beri aralık sınırında işlem gördüklerinden, ETC de bir konsolidasyon dönemine girdi ve bir sonraki büyük dalgalanmayı bekledi. Piyasa dengede kaldıkça fiyat 12,5 ila 11,6 dolar arasında iyi bir salınım gösterdi.

Bollinger Bantlarına göre, yazı yazılırken oynaklık düşüktü . Bununla birlikte, RSI 40'ın altından daha düşük bir seviyeye işaret etti ve alt bölgeye doğru bir hareket, ETC'nin baskı süresi desteğini kaybetmesi muhtemeldir. Bu, bir sonraki savunma hattını 9,8 $ olarak vurgulayacaktır.

Binance Coin bugünkü fiyatı ₺2.044,28 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺19.644.092.156 TRY. Binance Coin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #3, piyasa değeri ₺315.909.000.634 TRY. Dolaşımdaki arz 154.532.785 BNB coin ve maksimum seviyede. 170.532.785 BNB coin.

Binance Coin (BNB) Nedir?



BNB, Binance kripto para borsası online olmadan 11 gün önce, 2017'de gerçekleşen bir ilk kripto para arzı (ICO) yoluyla piyasaya sürüldü. İlk olarak, Ethereum ağında çalışan ve 200 milyon toplam arz sınırı olan bir ERC-20 tokeni olarak çıkarıldı. 100 milyon BNB, ilk kripto para arzı sırasında sunuldu. Buna karşın ERC-20 BNB coin'leri, Nisan 2019'da Binance Chain mainnet'inin piyasa sürülmesi ile 1:1'lik bir oranla BEP2 BNB coin'leri ile takaslandı ve Ethereum'dan kaldırıldı.

BNB bir ödeme yöntemi olarak kullanılabiliyor. Bir hizmet tokeni olarak Binance borsasında yapılan işlemlerin ücretini ödemek için kullanılabileceği gibi, Binance Launchpad üzerindeki token satışlarına da BNB ile katılmak mümkün oluyor. BNB ayrıca merkeziyetsiz Binance DEX borsasının da temel ekonomisini oluşturuyor.

BNB Madenciliği Mümkün mü?

Binance Blockchain, Bizans Hata Toleransı (BFT) mutabakat mekanizmasını kullanıyor. Bu nedenle BNB madenciliği, iş ispatı (PoW) ile çalışan bir kripto para gibi yapılamıyor. Onun yerine, blokları doğrulayarak ağın güvenliğini sağlayıp, kazanç elde eden doğrulayıcılar bulunuyor.

BNB Yakma İşlemi Nedir?

Binance, BNB'yi Binance Chain'e taşımadan önce, Ethereum ağı üzerinden bir akıllı kontrat yakma fonksiyonu kullanarak coin yakma eylemleri gerçekleştiriyordu. Binance'in yaktığı coin miktarları, son üç ayda borsada görülen işlem sayısına bağlıydı. Binance Chain çıktığından beri ise BNB coin yakma işlemleri Ethereum ağında gerçekleşmiyor. Artık akıllı kontrat fonksiyonu yerine, Binance Chain'de bulunan belirli bir komut kullanılıyor.

BNB Nasıl Satın Alınır?

BNB'yi, Binance kripto borsasından havale veya EFT, kredi/banka kartıyla satın alabilir veya bu kripto para birimini sunan herhangi bir borsadan temin edebilirsiniz.