Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti

Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti

- Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Binali Yıldırım'ın şiir okuması Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,...

- Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Binali Yıldırım'ın şiir okuması
Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (4)

Kaynak: AA
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