Son dakika haberi! Binali Yıldırım: PCR test sonucu negatif çıkmıştır
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Son dakika haberi! Binali Yıldırım: PCR test sonucu negatif çıkmıştır

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da evinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın PCR test sonuçları negatife döndü.

Son dakika haberi! Binali Yıldırım: PCR test sonucu negatif çıkmıştır
19.09.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:35

ANKARA'da evinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın PCR test sonuçları negatife döndü.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından eşi Semiha Yıldırım ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" ifadelerini kullandı.Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın, geçen 3 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR test sonuçları pozitit çıkmış ve evde tedavi görmüşlerdi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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