Binali Yıldırım'ın Seçim Sloganı Belli Oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sloganının "Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız" olduğu öne sürüldü.

Binali Yıldırım'ın İstanbul seçim sloganı belirlendi. Dün AK Partililer tarafından "Ne dediysek yaptık, yine yaparız" sloganı sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

YILDIRIM TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Yıldırım da kendi hesabından, "Yola çıktığımız ilk günden beri gayemiz millet, işimiz millet, gücümüz millet oldu. Hayal edilemeyenleri gerçekleştirdik. İmkansız olan biraz zamanımızı aldı. Bu millet için ne söylediysek yaptık. Bu şehir için de hayal edilen neyse yine biz yaparız" dedi.

Yıldırım'ın afişleri;