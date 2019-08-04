Binali Yıldırım'ın rafting heyecanı

TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile kentte bulunan rafting kulüpleri tarafından hafta sonu etkinlik düzenledi. Cuma ve cumartesi günlerini memleketinde geçiren Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve bazı kurum müdürleri ile Karasu Nehri'ne geldi. Yıldırım ve beraberindekiler, hazırlanan 6 bot ile nehre girmeden önce rafting rehberi Osman Dursun tarafından bilgilendirildi. Ardından botlara binen Yıldırım ve protokol üyeleri birlikte kürek çekerek ilerledikten bir süre sonra gözden kayboldu. Kim zaman Karasu Nehri'nin dalgaları ile boğuşan Yıldırım, içerisinde bulunduğu botta bulunanlarla birlikte kürekleri havaya kaldırarak yol kenarında kendilerini izleyenleri selamlamayı da ihmal etmedi.

Yıldırım ve beraberindekiler yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 1 saat rafting yaptıktan sonra varış noktasına ulaştı. Rafting sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım raftingin güzel ve heyecan verici olduğunu söyleyerek herkese tavsiye etti.

Yıldırım, "Fırat'ın bu dingin sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rafting kulübü sağ olsun bize böyle bir imkan hazırladı. Biz çocukluğumuz da ırmağa girip çimerdik ama bu ondan daha heyecan verici bir şey. Çok güzel bir zaman geçirdik. Teşekkür ederiz" dedi.



Kaynak: DHA