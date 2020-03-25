- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› - Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi - Haber
Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, Havva Yıldırım

- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.

25.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:40
- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

İSTANBUL - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu Haber
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haber
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ender Saraç Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: - Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 21:40:04. #1.15#
title