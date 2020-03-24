Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.
24.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:18
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA