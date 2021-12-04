Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu - Haberler
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Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sındırgılı gençlerle Yörük otağında buluştu.

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sındırgılı gençlerle Yörük otağında buluştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toplu açılış törenine katılan Yıldırım, program sonrasında Yörük otağında gençlerle buluştu.

600 kadın üyenin bulunduğu ve sıfır atık projeleri ile istihdamın sunulduğu Akpınar Yaşam Merkezini ziyaret eden ve kadınlardan bilgi alan Yıldırım, gençleri de ihmal etmedi. Gençlerin yakından takip ettiği ve samimi sohbetleri ile gönüllerini kazanan Yıldırım çadır sohbetinde gençlerin sorularını cevapladı.

'Çocukluk yıllarında spor yapar mıydınız' sorusuna Yıldırım, "Çelik çomak oynardım" diye cevap verince gençler kahkahaya boğuldu.

Yıldırım'a günün anısına kadınların ürettiği hediye sepeti ve Sındırgı ile özdeşeleşen toprak gramafon hediye edildi. - BALIKESİR

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu

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