Bin yıllık geleneği yeni nesillere aktarıyorlar

DURSUNBEY, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Güğü Mahallesi sakinleri, yılda bir kez bir araya gelerek bin yıllık geleneklerini yeni nesillere aktarıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Güğü Mahallesinde yaklaşık bin asırlık köy gelenekleri günümüzde de yaşatılmaya devam ediliyor. Geleneksel kültürlerini yaşatmak isteyen mahalle sakinleri bu yılda gerçekleştirilen etkinliklerde renkli görüntüler oluşturdu. Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 2.ci gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi çeyizler ve yöresel ürünler sergisi, yöresel halk oyunları, kültür oyunları ve yöresel yemekler sergilendi. Yöresel kıyafetleri ile türküler söyleyerek değirmen taşında un ve bulgur öğüten kadınlar ise büyük dikkat çekerken, çıkrık, çalka ve dağarcık gibi eski insanların kullandığı aletler de yeni nesillere aktarıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Halil Özcan, geçmişte insanların yaşam tarzlarını yeni nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Özcan, "Dernek üyelerimizle, köylülerimizle beraber köyümüzün geçmişteki kültürel mirasını yeni gelen nesillere aktarmak üzere bugün 2.geleneksel, yöresel kültür sanat etkinliklerinde bir araya geldik. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez der Atalarımız. Geçmişimizin hatırlanması, abilerimizin, büyüklerimizin ve Atalarımızın nasıl bir yaşam tarzından neler yaparak nasıl bugünlere kadar geldiğini tekrar yeni gelen nesillere aktarmak için buradayız" dedi.

Etkinliğe çok sayıda çok sayıda protokol mensubu ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR