Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'de
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Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'de

13.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:35
Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'de

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.

Turkish Cargo, 1970'li yıllarda yurt dışına kaçırılan, milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlendirilen 'Kybele' heykelini ait olduğu topraklara geri getirdi.

Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele Heykeli'ni yaklaşık 60 yıl sonra ait olduğu topraklara taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük hukuki uğraşları ve Türk Hava Yolları'nın sponsorluğuyla gerçekleşen operasyonla, 12 Aralık'ta New York'tan İstanbul'a getirilen Kybele Heykeli bir müddet İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenecek.

Geçtiğimiz yıllarda; Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi eserleri Japonya'ya taşıyan, Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp parçalarının eve dönüşünü sağlayan, Paris Louvre Müzesi'nde sergilenen 50'den fazla başyapıtı Tahran'a taşıyan, Roma dönemine ait Herakles Lahdi'ni Cenevre'den İstanbul'a başarılı şekilde ulaştıran Turkish Cargo, büyük önem ve hassasiyet gerektiren bu operasyonları alanında uzman ekipleriyle gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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