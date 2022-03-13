AKÇADAĞ, MALATYA (İHA) - Bin 400 rakımdaki buz sarkıtlar görsel şölen sunuyor

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 400 metre rakımdaki eriyen kar suların oluşturduğu şelale ve buz sarkıtlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Akçadağ ilçesinin önemli turizm merkezlerinde olan her yıl binlerce yerli yabancı turistlerin ziyaret ettiği Levent Mahallesi'nde bulunan 28 kilo metre uzunluğundaki Levent Kanyon'unda eriyen kar suları buzdan şelale oluşturdu.

Bin 400 metre rakımda eriyen kar suları sonrası oluşan buzdan şelale, Küçükkürne bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda boyu yer yer iki metreye ulaşan buzdan sarkıtlarla bölgeyi ziyaret edenlere görsel bir şölen sunuyor.

Levent Vadisi'nin doğal güzellikleriyle de bütünleşen buzdan şelale ve sarkıtlar eşsiz manzarasıyla dikkatleri çekerken, kartpostallık görüntülerinde oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekiyor.