BİMER'e (İnternet, Telefon, Mektup, Mail) Başvuru Nasıl Yapılır? BİMER'in Numarası Kaç? Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığıyla tüm vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini devlete iletebilmektedir. İstek, şikâyet ve önerilerinizi telefon, mektup, internet veya şahsen yapabilirsiniz. Bu seçenekler arasında en çok tercih edilen internet tercih edilmektedir.

Milyonlarca kişi BİMER sayesinde sorunlarını çözebiliyor. Vatandaşların her türlü soru, sorun ve önerileri için kurulan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) çözüm anlamında büyük bir açığı kapatmakta ve milyonlarca kişinin umudu olmaya devam etmektedir. BİMER'e başvuruların hemen cevaplanması yasal bir zorunluluktur. Bu yüzden kurum ve kişiler hızlı çözümler üretmekte ve bu durum da vatandaşların bu sisteme yoğun ilgisini ortaya çıkartmaktadır. Başbakanlık İletişim Merkezi, kısa adı ile BİMER, vatandaşların her türlü sorun, şikayet ve istekleri için kurulmuş olan hattır. BİMER şikayet, kurulduğu günden beri aktif olarak vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Başbakanlık İletişim Merkezi ya da bilinen adıyla Bimer, vatandaşlar ile devleti birbirine bağlayan bir servistir. Teknolojinin her gün daha da gelişmiş olduğu günümüzde, artık İnternet üzerinden bir çok işimizi, dakikalar içerisinde halledebiliyoruz. Bimer'e şikayet etmek için dört farklı yol bulunmaktadır. Telefonla şikayet başvurusunda bulunmak, İnternet üzerinden E-Devlet şifresi ile başvuru yapmak, Posta yolu ile başvurumuzu gerçekleştirmek ve son olarak da bizzat başvuru işleminde bulunmak bu yöntemlerdir.

"Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER): bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Vatandaşların Başbakan'a daha yakın olması şikayet ve dileklerini birinci ağıza iletebilmeleri için AKParti hükümeti tarafından hayata geçirilen başbakanlık iletişim merkezi BİMER hergün milyonlarca vatandaşa hizmet veriyor.