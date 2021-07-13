BİM bayram şekeri 2021 kataloğu! BİM 19 - 27 Temmuz aktüel ürünler kataloğu!
27 Temmuz Salı gününe kadar geçerli BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 19 Temmuz 2021 haftanın önerileri kataloğu yayınlandı. BİM bayram şekeri 2021 kataloğu! BİM 19 - 27 Temmuz aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel!
Kurban Bayramı haftasında geçişli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM bayram şekeri 2021 kataloğu! BİM 19 - 27 Temmuz aktüel ürünler kataloğu!
BİM BAYRAM ŞEKERİ 2021 KATALOĞU!
Efsane Buğday Unu 10 Kg 29,90 TL
Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 56,90 TL
Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin 750 gr 29,90 TL
Trakyabirlik Birma Paket Margarin 6x250 gr 18,90 TL
Pepsi Kola Gazlı İçecek 2x1 Litre 7,50 TL
Pepsi Kola Gazlı İçecek 6x200 ml 11,90 TL
Yedigün + Fruko 2x1 Litre 7,50 TL
Lipton Şeftali + Limon Aromalı Buzlu Çay 2x1 Litre 8,90 TL
Meysu Karışık Meyve Nektarı 1 Litre 5,75 TL
Lays 107 gr + Ruffles 150 gr + Pepsi Max 1 Litre Yaz Paketi 13,90 TL
Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 23,90 TL
Derya Acılı Ton Balığı 2x150 gr 18,90 TL
Tat Ketçap 650 gr + Mayonez 560 gr 15,90 TL
Kelly's Fitness Cub İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 8,90 TL
Destan Baharat Çeşitleri 8,90 TL
Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 9,90 TL
Aslı Dondurulmuş Simit 4x100 gr 6,90 TL
Patiswiss Karamelize Bisküvi Kreması 380 gr 14,90 TL
Ülker Fırından Kakaolu Muffin Kek 210 gr 7,25 TL
Doritos Risk Baharatlı ve Vasabi Aromalı Mısır Cipsi 107 gr 5,50 TL
Çerezza Biftek ve Soğan Aromalı Cips 108 gr 4,50 TL
Fıstıxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı 140 gr 9,90 TL
Eti Çilek Kremalı Sandviç Bisküvi 4x77 gr 4,50 TL
Eti Puf Pufi Çikolata Dolgulu Marshmallowlu Bisküvi 168 gr 6,75 TL
Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 3x114 gr 6,75 TL
Eti Finger Bisküvi 6x150 gr 11,90 TL