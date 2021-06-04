BİM aktüel ürünler! 8 Haziran BİM aktüel ürünler!
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BİM saat kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri! Bim kaçta kapanıyor? BİM 20. yıl kutlaması! BİM aktüel! BİM katalog! BİM 5 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 5 Haziran Cuma 2021 kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. İşte BİM 5 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri! BİM Aktüel ürünlerinde neler var? BİM kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Torku Evlik Dana Sucuk 500 gr 37,90 TL
Emin Dana-Kuzu İnegöl Köfte 400 gr 19,90 TL
Emin Dana-Kuzu Izgara Köfte400 gr 19,90 TL
Emin Dana-Kuzu Satır Köfte 400 gr 20,90 TL
Emin Dana Kuru Köfte 400 gr 19,50 TL
Emin Dana Steak Burger 270 gr 14,90 TL
Mutfağım Dana Hamburger Köftesi 225 gr 9,90 TL
Mangal Kömürü 14,90 TL
Marmara Birlik Gurme Siyah Zeytin 400 gr 15,90 TL
Dost Ayran 1500 ml 5,95 TL
Balık Dünyası Yerli Somon 440 gr 18,90 TL
Sırma Mandalina Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 8,90 TL
Çamlıca Portakal Aromalı Gazoz 6x200 ml 9,45 TL
Coca Cola + Sprite 2x1 Litre 9,45 TL
Lipton Ekstra Dem Bardak Poşet Çay 25'li 11,50 TL
Superfresh Pırasalı Rulo Börek 500 gr 9,90 TL
Danet Dana Salam 150 gr 9,90 TL
Namet Dana Jumbo Sosis 300 gr 13,50 TL
Knorr Köfte Harcı82 gr 4,90 TL
Knorr Mangal Harcı 37 gr 4,90 TL
Knorr Et Çeşnisi 40 gr 4,90 TL
Tat Domates Salçası + Biber Salçası 830 gr + 550 gr 14,90 TL
Bolbol Ketçap + Mayonez 560 gr + 500 gr 9,90 TL
Colorado Peynirli Acı Sos 300 ml 7,90 TL
Colorado Barbekü Sos 300 ml 7,90 TL
Colorado Et Sosu 300 ml 7,90 TL
Colorado Sarımsaklı Mayonez 300 ml 7,90 TL
Melis Sarımsak Turşusu 180 gr 9,90 TL
Çitliyo Kara Şimşek Siyah Çekirdek 120 gr 5,25 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 250 gr 16,90 TL
Fıçı Soya Sosu 200 ml 9,90 TL
Banabi Tütsü Soslu Kavrulmuş Badem 125 gr 12,90 TL
Fresh Up Adana Şiş 25'li 3,75 TL
Hawai Bambu Şiş 100'lü 3,90 TL
Cricket Çakmak 2'li 6,50 TL
Solo Islak Havlu 90'lı 6,90 TL
Santa Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 9'lu 7,90 TL
Kav Kibrit 10'lu 3,75 TL
Party Ballı Hardallı Mısır Cipsi 300 gr 5,90 TL
Destan Baharat Çeşitleri 9,90 TL