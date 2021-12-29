Yılbaşı ikramiyesi hayali kuranlar yılbaşı bileti almak için sıraya girerken yılbaşı biletinin nerelerden alınabileceği de merak konusu oldu. BİM, A101, Migros, Carrefoursa Milli Piyango bileti satıyor mu konusu merak edilirken zincir marketlerde yılbaşı bileti var mı merak edildi. Peki, BİM, A101, Migros, Carrefoursa Milli Piyango bileti satıyor mu?

BİM, A101, MİGROS, CARREFOURSA MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIYOR MU?

Migros ve Carrefoursa'dan mili piyango bileti satışı yapılmaktadır. Yılbaşı bileti almak için için "millipiyangoonline.com" adresini de tercih edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

NASIL KAZANIRIM?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

• Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

• Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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