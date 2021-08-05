BİM 6 Ağustos aktüel ürünler! 13 Ağustos BİM! BİM aktüel ürünler kataloğu!
6 Ağustos Cuma günü yayınlanacak ve 13 Ağustos Cuma gününe kadar geçerli olacak BİM aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır. BİM açılış saatleri! BİM aktüel! BİM aktüel ürünler kataloğu!
6 Ağustos 2021 kataloğu ile Ağustos ayının ilk Cuma fırsatlarını yayınlandı. 6 - 13 Ağustos BİM aktüel ürünler! BİM 6 Ağustos aktüel ürünler! 13 Ağustos BİM! BİM aktüel ürünler kataloğu!
6 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.899 TL
Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 579 TL
Schwartz Büyük Haşere Öldürücü 119 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 59,90 TL
Starcom Mini El Fanı 22,90 TL
Figürlü Sırt Çantası 19,90 TL
Kapı Arkası Askılık 19,90 TL
Karma Mandal 16,90 TL
Vantuzlu Banyo Paspası 24,90 TL
Erkek Çocuk Nakışlı Şapka 14,90 TL
Kız Çocuk Pullu Şapka 14,90 TL
Kadın - Erkek Basic Şapka 9,90 TL
Dikiş Seti 24'lü 8,90 TL
Kadın Desenli Viskon Şort 19,90 TL
Erkek Çocuk Şortlu Takım 24,90 TL
Kadın Taşlı Lüks Terlik 24,90 TL
Erkek Şort 19,90 TL
Çocuk Işıklı Terlik 19,90 TL
Kız Çocuk Nakışlı Elbise 17,90 TL
Kadın Çapraz Terlik 16,90 TL
Erkek Spor Terlik 22,90 TL
Blender Seti 189 TL
Erişte ve Makarna Makinesi 139 TL
Chef's Wok Tava 28 cm 49,90 TL
Dijital Mutfak Tartısı 29,90 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 10 Litre 13,90 TL
Royal Aşure Tenceresi 30 cm 119 TL
Bonera Karnıyarık Tenceresi 22 cm 49,90 TL
Bonera Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TL
Kesme Tablası 30x40 cm 22,90 TL
Chef's Granit Efektli Sosluk 14 cm 22,90 TL
Paşabahçe Gravürlü Kavanoz 5 Litre 17,90 TL
Paşabahçe Gravürlü Kavanoz 3 Litre 12,90 TL
Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 17,90 TL
LAV Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 29,90 TL
Paşabaheç Kavanoz 1000 cc 3,95 TL
Chef's Kavanoz Kapağı 10'lu 5,90 TL
Borcam Kase 1900 cc 19,90 TL
Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı 119 TL
Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 259 TL
Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri 14,90 TL
Benante Dikdörtgen Tepsi 49,90 TL
Paşabahçe Kare Borcam Tepsi 4100 cc 34,90 TL
Cam Sürahi 13,90 TL
Saklama Kabı 3'lü 13,90 TL
Gül/ Papatya Tuzluk Biberlik 4,95 TL
2 Bölmeli Kaşıklık 12,50 TL
Uzun Grand Box Saklama Kabı 1,8 Litre 4,95 TL
Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 3,95 TL
Hot Wheels Arabalar 3'lü 24,90 TL
Polesie Karma Tek Fiyat Oyuncaklar 9,90 TL
Polesie Oyuncak Uçak 14,90 TL
Boyama Kitabım Çeşitleri 4,95 TL
Deyim Öyküleri 3,50 TL
Barbie Prenses Bebek 34,90 TL
Kesilebilen Meyve Oyunu 14,90 TL
Bitki Besini 500 ml 7,50 TL