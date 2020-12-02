BİM 4 Aralık Cuma indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesi!
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BİM 4 Aralık Cuma indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

02.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:51
BİM 4 Aralık Cuma indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

Bim her hafta yaptığı ciddi indirimler ile pek çok insanın dikkatini çeken bir market zinciri. Peki, bu hafta, 4 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 4 Aralık Cuma indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!

Bim oldukça takip edilen ve indirimleri sevilen bir market zinciri. Uygun fiyatı ile oldukça sevilen BİM 4 Aralık Cuma indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

BİM 4 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Bim bu hafta pek çok üründe ciddi indirimlere gidiyor.

Katı Meyve Sıkacağı, Tava seti, Karnıyarık Tenceresi, Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Kulplu Balık Tepsisi, Kare Süzgeç Seti, Sütlük 14 cm, Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü gibi pek çok ürünler ile ciddi indirimli bir şekilde tüketiciyle buluşacak.

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Bim 4 aralık afişi

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