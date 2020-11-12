BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Bim, bu hafta hangi ürünler indirimde?
12.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:02
BİM, 13 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.
BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda teknoloji ürünlerinden çocuk ürünlerine, dekorasyon malzemelerinden kişisel ürünlere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.
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