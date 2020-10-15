BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! Bilsem nedir? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınavı 2020 yılında da 4 Ocak – 11 Ekim arasında gerçekleştirilen BİLSEM sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki, Bilsem nedir? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Son sınav tarihi 11 Ekim olan BİLSEM sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki, BİLSEM nedir? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltması olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merakla beklenen BİLSEM sınav sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. Aşağıda verilen link ile beraber şifrenizle BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ!