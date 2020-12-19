Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı
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Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı

19.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:37
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı

Usta oyuncu Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilişkilerinin 11. yılını kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

57 yaşındaki Billur Kalkavan, 2009 yılında 36 yaşındaki eski basketbolcu Buğra Bahadırlı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çiftten Billur Kalkavan, dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"AŞKIM, BEBİŞİM, BİR TANEM"

11. yıllarını kutlayan çiftten Billur Kalkavan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dile kolay 11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettiğin, her gün 100 kere beni sevdiğini söylediğin, hep sakin ve sevecen olduğun, her soruna çözüm bulduğun ve benimle hep eğlendiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Nice 11'lere aşkım, bebişim, bir tanem..." dedi.

Billur Kalkavan, kendisinden 22 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:37:42. #1.15#
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