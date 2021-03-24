Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir
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Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir

24.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:12

Milyarder girişimci Bill Gates, Harvard Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının küresel ısınmayı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtme projesine destek veriyor. Ancak bilim insanları 3 milyon dolar harcanacak bu projenin feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Ancak gezegenimizi bekleyen daha büyük bir tehlike var; Küresel Isınma!

Küresel ısınmaya karşı daha önce katıldığı pek çok platformda uyarılarda bulunan Bill Gates ilk adımı attı. Milyarder iş insanı Dünya'yı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesine destek verdi.

PROJENİN İLK DENEMESİ BU YIL YAPILACAK

Harvard Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından geliştirilen projenin ilk denemesi bu yıl yapılacak. Haziran ayında yapılacak ilk deneme kapsamında yeryüzünden 12 mil yüksekliğe çıkacak balonlar stratosfere 2 kilogram toz kireçtaşı sıkacak.

Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir

TESTİN MALİYETİ 3 MİLYON DOLAR

ABD basınında yer alan haberlere göre, sadece bu test için 3 milyon dolar harcanacak. Projenin nihai amacı tonlarca toz kireçtaşını bu bölgeye yerleştirerek Güneş'ten gelen ışınları azaltmak ve gezegeninin ısınını düşürmek.

Başka bir deyişle bu proje ile 'Güneş'i kısmak' isteyen bilim insanları küresel ısınmaya bu adım ile çare bulmak istiyor. Ancak bazı çevreler bu projenin hava sistemleri için feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir
Haber Yorumları (12)
BALAMİR 44: Atmosfere bişeyler püskürtmeli alışkın bu Bill. Virüsleri hastalıkları da atmosfere püskürttüğün söyleniyor. Doğru mu Bill.
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AZİZ: NE GARIP BU GÜN HİÇ CORONA DAN HABER YOK NE OLDU VİRÜS BİTTİ GALİBA.
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AA: doga ile tabiat ile deney vs olmaz , dengeleri bozarak virüs, hastalık, salgın çıkardılar, dünya deneme tahtası degil, bu adam gibileri insanlıgın başına yeni sorunlar çıkarabilir, insanları kobay gibi kullanıyorlar. . . . . . . .
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