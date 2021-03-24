Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir

Milyarder girişimci Bill Gates, Harvard Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının küresel ısınmayı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtme projesine destek veriyor. Ancak bilim insanları 3 milyon dolar harcanacak bu projenin feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

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Küresel ısınmaya karşı daha önce katıldığı pek çok platformda uyarılarda bulunan Bill Gates ilk adımı attı. Milyarder iş insanı Dünya'yı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesine destek verdi.

PROJENİN İLK DENEMESİ BU YIL YAPILACAK

Harvard Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından geliştirilen projenin ilk denemesi bu yıl yapılacak. Haziran ayında yapılacak ilk deneme kapsamında yeryüzünden 12 mil yüksekliğe çıkacak balonlar stratosfere 2 kilogram toz kireçtaşı sıkacak.

TESTİN MALİYETİ 3 MİLYON DOLAR

ABD basınında yer alan haberlere göre, sadece bu test için 3 milyon dolar harcanacak. Projenin nihai amacı tonlarca toz kireçtaşını bu bölgeye yerleştirerek Güneş'ten gelen ışınları azaltmak ve gezegeninin ısınını düşürmek.

Başka bir deyişle bu proje ile 'Güneş'i kısmak' isteyen bilim insanları küresel ısınmaya bu adım ile çare bulmak istiyor. Ancak bazı çevreler bu projenin hava sistemleri için feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.