Bill Cosby'ye 3 ile 10 Yıl Arası Hapis Cezası

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, bir kadına cinsel saldırı suçlamasından üç ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

81 yaşındaki Cosby, Nisan ayında yapılan duruşmada 2004 yılında Philadelphia'daki evinde Andre Constand adlı arkadaşına ilaç vermek ve cinsel saldırı da bulunmak da dahil olmak üzere üç farklı ırza tasaddi suçlamasından suçlu bulunmuştu.

Cosby, kadınların güç sahibi erkekler tarafından uğradıkları taciz ve cinsel saldırıları kamuyoyla paylaşmalarına neden olan küresel #MeToo hareketinin başlangıcından bu yana cinsel saldırı suçundan hüküm giyen ilk ünlü isim oldu.

Cosby'nin avukatları, daha önceki açıklamalarında kararı temyie götüreceklerini söylemişti.

Montgomery'de görülen ceza duruşmasında Yargıç Steven O'Neill, hapis cezasının yanı sıra Cosby'nin "cinsel saldırgan" olarak tanımlanarak kayıt altına alınmasına da hükmetti.

Bu kararla birlikte, Cosby, her ay düzenli olarak psikolojik danışmanla görüşecek ve kamuyona açık olan, cinsel saldırıdan hüküm giymiş kişiler listesine eklenecek. Yaşadığı bölgedeki komşu ve okullara da ayrıca kimlik bilgisi verilecek.

Cosby, hakkında 50'den fazla kadın cinsel saldırı suçlamasında bulunmuş ancak bunların önemli bir kısmı zaman aşımı nedeniyle kovuşturmaya uğramamıştı.