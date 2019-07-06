Bilimsel Olarak Kanıtlanan Beyninizi Güçlendirecek 5 Tüyo

Ruh Sağlığı Vakfı, kısa süre önce stres araştırması için Birleşik Krallık'ta bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 74'ünün kendilerini "bunalmış ya da sorunlarla baş edemeyen" kişiler olarak tanımladılar. Yani stress, beyin etkinliğini psikolojik olarak düşürüyor.

Beyin gücünü arttırmak için, yüksek kaliteli bir uyku uyumak, düzenli egzersiz yapmak gibi herkesin bildiği şeyler var. Ancak, zihninizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için bazı ekstra güçlendirici etkenler var. Sizler için 5 adet beyin güçlendirici tekniği derledik.

1. "Nootropik" vitamin içeren besinler tüketmek:

"Nootropik" kelimesi sizin için yabancı bir kelime olabilir, ancak sporcular tarafından iyi bilinen bir tanım. Nootropikler, zihinsel performansı ve beyin sağlığını arttırabilen, özellikle odak, hafıza, irade, ruh hali, yaratıcılık ve verimlilik gibi yönetici işlevleri olan bir maddedir. Nadir bulunan bitki özlerinden elde edilen bu vitaminler beyin gücünü arttırıcı işlevleri sebebiyle çokça tercih ediliyor.

2. Gerçekten dalga geçmiyoruz: Sihirbazlık numaraları öğrenmek

Evet, sihirbazlık öğrenmek beyni geliştiriyor. Sihirbazlığın beyinde çok fazla pozitif anlamda değişikliğe yol açtığı bilim insanları tarafından kanıtlandı. Nature tarafından yayımlanan bir araştırma, sihirbazlığın karmaşık görsellerin beyinde işlenmesi ve depolanmasını arttırdığını ortaya koydu.

3. Sosyal bir insan olmak:

Yabancılarla etkileşim beyin için oldukça önemli olgulardan birisi. Farklı insanlarla bir araya gelmek ve farklı iletişim tarzları geliştirmek, beynimizin gelişimi açısından önemli bir unsur. Yoğun geçen bir arkadaş toplantısının ardından eve geldiğinizde, kendinizi zihinsel olarak çok yorgun hissedersiniz. Ama merak etmeyin, araştırmacılar bu yorgunluğu beynin kendini geliştirmek için çaba sarf etmesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Eğer sizde beyninizi geliştirmek istiyorsanız, çevrenizi genişletip farklı insanlarla iletişime geçebilirsiniz.

4. Gün içerisinde kestirmek

Eğer gün içerisinde yoğun bir çalışma programınız varsa ve bu çalışma programından sonra ders, yabancı dil eğitimi gibi zorunlulularınız varsa zorlanacaksınız. Zorlu işlerden sonra beyninizi 100 dakikalık kısa uykularla dinlendirmek, beyninizin güçlenmesine yardımcı olur. Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışma yapmadan önce kısa bir uykuyla kestiren öğrenciler, uyumayan öğrencilere göre yüzde 20 daha yüksek puan aldılar.

Uykunun faydasını anlayan Google ve Mercedes Benz gibi şirketler, çalışanlarına şekerleme odaları kuruyorlar.

5. Evet bir efsane ama doğru: Çalışırken müzik dinlemek

Kütüphanede kulaklıkla ders çalışan insanları gördüğümüzde,dikkatlerinin dağılacağını ve verimli bir çalışma yapamayacaklarını düşünürüz. Ancak durum bunun tam tersi olabilir. Bazı araştırmalar, müzik dinleme ile ezberleme, matematik becerilerinin gelişmesi gibi konuların arasında korelasyon (ilişki) olduğunu ortaya çıkardı.

Nootropik beslenmeden, sosyal bir insan olmaya, şekerlemeden, çalışırken müzik dinlemeye beyin geliştiren 5 tekniğe sizler için değindik. Eğer sizde beyninizi yorgun hissediyor ve onu güçlendirmek istiyorsanız listemizde yer alan teknikleri deneyebilirsiniz. Bir sonraki listede görüşmek üzere.