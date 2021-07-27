Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Gündemde aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi var
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Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Gündemde aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi var

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddeleri; aşı yaşının 12'ye düşürülmesi ve aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlama getirilip getirilmeyeceği olacak. Bakan Koca, toplantının ardından tavsiye kararlarını açıklayacak.

Son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın toplanma kararı aldı.

AŞILAMADA YENİ BİR SAFHA PLANLANIYOR

Kritik toplantının ana gündem maddelerinden ilki, aşılama yaşının düşürülmesi olacak. Bugün 18 yaşa kadar uygulanan aşılama programında yeni bir safhaya geçilmesi planlanıyor. Delta varyantının hızla yayılmasına karşı aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi toplantıda konuşulacak.

2 DOZ AŞI YAPTIRMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Toplantının ikinci gündem maddesi ise 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar olacak. Söz konusu kısıtlama tavsiyesi önceki Bilim Kurulu toplantısında masaya gelmiş ancak sıcak bakılmamıştı. Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasının daha doğru olduğu yönünde görüş belirtiyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarını canlı yayında açıklaması bekleniyor.

TTB DE AŞILAMA YAŞININ 12'YE DÜŞÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULAMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçtiğimiz günlerde Delta varyantının riskine dikkat çekerek 12 yaş ve üzerinin aşı takvimine dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Gündemde aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi var
Servet Uzun
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