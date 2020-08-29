Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
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Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Kovid için 'kritik sınır' değil; ama psikolojik sınırlar var; 1000 gibi, 1500 gibi. Tabii vaka sayıları bini geçince, bin 500'ü geçince endişeleniyoruz; ama aslında endişelenecek bir durum yok. Çünkü sağlık sistemimiz çok güçlü" dedi.

29.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:06

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, son dönemde koronavirüste artan günlük vaka sayılarını değerlendirerek endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Yamanel, salgın için bu dönemde 'kritik sınır' değil; ama psikolojik sınırlar olduğunu belirterek, "Kovid-19'da psikolojik sınırlar var; bin gibi, bin 500 yüz gibi. Tabii bu durum böyle olunca vaka sayıları bini geçince, bin 500'ü geçince endişeleniyoruz; ama aslında endişelenecek bir durum yok. Çünkü sağlık sistemimiz çok güçlü. Şu an için bu rakamları kaldırmayacak kadar sıkıntılı bir durum yok. Ama sınırsız bir sağlık sistemi hiçbir yer yok. O nedenle de çok dikkat etmemiz gerek. Tabii ki böyle vaka artışları, dalgalanmalar, azalmalar olacaktır pandemi sürecinde. Sağlık Bakanlığımız her şeyi kontrol altında tutuyor. Bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Ve sağlık ordumuz mücadeleye devam ediyor. Herhangi bir yoldan çıkma, kontrolden çıkma gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Yamanel, virüsle mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak, "Yaz aylarında daha dikkatli olsaydık, vaka sayılarını binin altında tutsaydık, ekim ve kasım aylarına çok daha iyi bir şekilde girerdik, daha kontrollü bir şekilde 2'nci dalgayı atlatabilirdik. Ama yine de mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Prof. Dr. Levent Yamanel

"OKULLAR AÇILMALI; EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Yamanel, vaka artışlarının okulların açılması takvimini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de "Şuan okulların kademeli olarak açılacağını biliyoruz, ön görüyoruz. Ve açılmalı da; tabii ki eğitim de çok önemli. Ama yapılan protokoller, alınan önlemlerin tamamen uygulanması gerekiyor. Belli sınıflar açılabilir. Online eğitimler, hibrit modeller olabilir. Bunları zaten düzenlenen rehberler eşliğinde ve çok ciddi önlemler alınarak hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız planlamakta" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (41)
SEHER: gelecek seçime yatrım yapıyo. sağlık bakanı ben olucam diyo. bu memlekette okumamış herhalde bilmiyo okulların halini sanki. lafolsun.
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KORONA: Malesef ülkemizde hiç bir tedbir yok. ilk günler görduklerim bu gün görduklerim arada dağlar kadar fark var.Yasayan biri olarak Babamın Testi pozitif annemin aynı yeğenim aynı bende onlarla yakın temas kurdum hastaneye götür getir.bizzat şahit olduğum nokta babamın şiddetli baş ağrısı ates ve tansiyonu vardı hastane yönetimi test yaptirmayacaz dedi zorlada olsa babamın işten arkadaşın yakalandığını yakin temasta olduğunu söyledi sonra test için tamm dediler testi pozitif cıktı.O gün yapmamış olsaydı kim bilir daha kaç kişi korona olacaktı.Yakin temas olduğumuz için 14 gün kendi isteğimizle karantina kaydı yaptık.bunuda biz istedik diye adamlar mecburiyet koymuyor kısacası..
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SONER: Bu cümlelerin yüzünden ne kadar insan hasta olacak. Acaba bunları kim sana söylettiriyor?
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