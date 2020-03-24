Bilim Kurulu Üyesi: Virüs Türkiye'nin Her Yerine Yayıldı Hem ülkemizde hem de dünyada günden güne artış gösteren COVID-19 virüsü hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

Hem ülkemizde hem de dünyada günden güne artış gösteren COVID-19 virüsü hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan virüsün ülke geneline yayıldığını ve iyileşen hastaların tekrar hastalanabileceğini belirtti.

Coronavirüsün en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğunu ancak bunun yanında boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve kuru öksürük şeklindeki bulguların da olduğunu ifade eden Demircan, "Şu durumda boğaz ağrısı ve kötü öksürük varsa veya buna temas ekliyoruz. Temaslının temaslısı da çıkmaya başladı." dedi.

Ayrıca henüz tedavi yöntemi olarak etkili bir yol olmadığını aktaran Bilim Kurulu üyesi şunları aktardı:

"Sıtma ve romatizmada kullanılan bir ilacı kullanabiliyoruz. Japonların geliştirdiği Çin'de de kullandıkları bir ilacı Türkiye'ye getiriyoruz. İlaç gelince yatan hastalarda ve yoğun bakımlardaki hastaların tedavisinde kullanılacak"

Salgının bölge içerisinde kalmadığını hatta Türkiye'ye yayıldığını ifade eden Demircan "Sayıları Bakan bey açıklıyor. Bazı illeri biliyoruz. Bazı vakaları tartışıyoruz. Bunları biraz daha ilerleyen günlerde ve yakın zamanda Bakan Bey açıklayacaktır" şeklinde konuştu.