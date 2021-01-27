Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı

27.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:24

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı. Özlü, "10 ya da 15 öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir" dedi. Özlü, bu konuyla ilgili 4 tehdidi de sıraladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Özlü, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlama ihtimaline ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"10 ya da 15 öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir. Ulusal karar yerine bölgesel bazlı, okul bazlı, hatta fizibilite yapılabilir."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı

ÖZLÜ, 4 TEHDİDE DİKKAT ÇEKTİ

Bu konu hakkında bazı uyarılarda bulunan Özlü, bir hekim olduğunu ve okulların açılmasıyla ilgili riskleri anlatacağını belirtti. "Bunlar 'okullar açılmasın', 'geç açılsın' anlamına gelmez. Ben tehlikeyi dile getirmek zorundayım, bu benim sorumluluğum. Ben bu riskleri, olasılıkları konuşurum ama karar verici değilim. Karar verici Milli Eğitim Bakanlığı" diyen Özlü, koronavirüsle mücadelede dört tehdidi şöyle sıraladı:

"Büyük aile yapısı yani çocukların nineleri ve dedeleriyle ilişkisi, kalabalık sınıflar, mutasyonlu virüs ve vaka sayılarının artmış olması."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı
Haber Yorumları (2)
PLANDEMİİ: oyları bilim kuruluna mı verdik , herşeye bilim kurulu karar verir oldu kim bu sahteklarlar, uyanın artık okullar açılmayacak milyon dolarlık eba hes kodu sistemleri 1 sene için yapılmadı ülke dsö tarafından işgal edildi
Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
AGA YA: hocam durun hocam 14 şubat sevgililer günü sevip de kavuşamayanlar günü mü olsun hocam yapmayın gerçi benim sevgilim yok evde oturup duruyorum yapın hocam oh olsun
Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ali Şansalan Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 20:32:08. #1.14#
title