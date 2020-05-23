Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özlü, "Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" düşüncesini dile getirdi. Özlü, vaka sayılarında yaşanan düşüşün, çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa süreceğini söyledi.

AŞI BULUNANA KADAR HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Özlü, "Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız" ifadesini kullandı.

"BİTİŞ ÇİZGİSİNE VARMAK ÜZEREYİZ"

Prof. Dr. Özlü, "Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici olduğu kadar yeni kararlar alınması adına da cesaretlendirici" dedi.

"KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ"

Özlü'nün bir de uyarısı var: "Aceleci davranmak yok. Kademeli normalleşeceğiz. Aşının bulunması ve uygulanmasının başlamasına en iyi ihtimalle 6 ay var. Bu süreçte maske ve hijyenden vazgeçilmemeli. En kritik olan ise sosyal mesafe. 'Diğerlerini yapıyorum, bu olmasa da olur' denmemeli. Hele ki kalabalık ortamlarda maske tek başına koruyucu değildir. Mesafeyi korumaya devam."