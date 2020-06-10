Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni normalleşme sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, henüz salgının sona ermediğini söyledi. İkinci dalga konusunda da uyarılarda bulunan Kara, "Tedbiri bırakırsak tablo ilkinden daha ağır olur" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur
10.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:07

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateş Kara, bu süreçte de yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İKİNCİ DALGADA TABLO DAHA AĞIR OLUR"

Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Kalabalık ortamlara girilmemesini öneriyorum. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaşı kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ TUTULMASI ÖNEMLİ"

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine işaret eden Kara, "Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2,5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da tüketmeye devam edelim. Bunlar kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, sarımsak ve soğan gibi gıdalardır." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 173 bin 36 vatandaşımıza bulaşırken 2 bin 241 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 631 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 146 bin 839 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yasmin Erbil Rafet El Roman Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 21:07:43. #1.14#
title