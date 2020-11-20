Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor

20.11.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:16
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü kendisine yöneltilen "Bu virüs gündüz bulaşmıyor da gece mi bulaşıyor?" sorusuna cevap verdi. Özlü, "Unutmayın ki hafta sonu geceleri gündüzünden daha çok sosyalleşiliyor, hareketlilik artıyordu" ifadelerini kul

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, yeni kısıtlama kararları alındı. Alınan karar kapsamında cumartesi ve pazar günleri gecesi sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu karar vatandaşlar tarafından tartışma konusu olurken, uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Hafta sonları gece 20.00'den sonra yasak. Bu virüs gündüz bulaşmıyor da gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Salgının ilk dönemlerinde hafta sonları tam kapanma olduğunu hatırlatan Özlü, "O zaman da cuma günü alışveriş çılgınlığı yaşanır, caddeler, marketler inanılmaz yoğun olurdu. Pazartesileri de insanlar hafta sonu kapandıkları için bilinçsizce kendilerini sokağa atardı. Bu tarz yoğunlaşmalar alınan tedbirin etkisini azalttığı için bu kez 10.00 ile 20.00 saatleri arasını serbest bıraktık ki hem psikolojik bir rahatlama olsun hem de benzer yoğunluklar yaşanmasın" ifadelerine yer verdi.

"UNUTMAYIN Kİ HAFTA SONU GECELERİ HAREKETLİLİK ARTIYORDU"

Açıklamalarına devam eden Özlü, "Tabii 'Nasıl olsa gece çıkamayacağım' diyerek gündüzleri şuursuzca sokaklar da parklarda gezilmeyeceğini, gereksiz yoğunluk oluşturulmayacağını umut ediyorum. Ayrıca unutmayın ki hafta sonu geceleri gündüzünden daha çok sosyalleşiliyor, hareketlilik artıyordu" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'Virüs gece mi bulaşıyor?' sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor
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