Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
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Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok

YKS sınavıyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, böyle bir ortamda hastalığın bulaş riski olmadığını söyleyerek "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok" dedi ve velilerin yüreğine su serpen açıklamalarda bulundu.

23.06.2020 07:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 07:58

YKS sınavı ile ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette. Böyle bir ortamda bulaş riskinin olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, YKS sınavı ile ilgili panik yaratan açıklamaları CNN Türk'te değerlendirdi.

"BİR KAYBIN OLMASINI BEKLEMİYORUZ"

Prof. Dr. Kara, "Rakam hesabı yapılabilir tabi ama çocuklar geleceklerini belirleyeceği bir sınava giriyor. Bizim önceliğimiz onların huzurla sınava girmelerini sağlamak olmalı. Elimizden geldiği kadarıyla Bilim Kurulu'nun da önerileriyle çocukların en rahat ve en güvenilir şekilde sınava girmeleri sağlanmaya çalışıyor. Ben böyle rakam kayıp konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar, rahat olsunlar. Birkaç gerçek nokta var onların da altını çizelim. Bizim açıkladığımız bilimsel gerçekler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Türkiye'de yapılan testlere göre PSR'ın pozitif çıktığı sayı binde bire tekabül ediyor. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette. Böyle bir ortamda bulaş riskinin çok az olduğunu hatta olmadığını söyleyebiliriz. Sınava girenlerin yaşını düşündüğümüzde böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN: bulaştırıcılık riski bu kadar düşük ise neden maske takmayanlara 900 TL ceza var? Neden sokağa çıkma yasağı var?
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