Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir
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Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir

18.02.2021 07:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:38

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Restoran ve kafelerin açılış kriterlerinin detaylarını veren Kayıpmaz, "HES kodu ile misafir kabul edecekler. Müşterilerin mekanda bulunma süresine kısıtlama uygulanabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Mart ayı itibarıyla geçeceğimiz kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı.

"İLLERDEKİ DURUM RİSKLİYSE KAPANMA SÖZ KONUSU OLACAK"

CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Afşin Emre Kayıpmaz, kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini açıkladı. Kayıpmaz, "Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama oranları, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak." dedi.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz.

"YÜZDE 25'LİK BİR KAPASİTEYLE AÇILABİLİRLER"

Restoran ve kafelerdeki gevşemeye açıklık getiren Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoran ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak."

ERDOĞAN NORMALLEŞME İÇİN MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında mart başı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan konuşmasının tamamında, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir

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