Bilim Kurulu üyesi Çelik'in başhekimlik görevi sona erdi
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Bilim Kurulu üyesi Çelik'in başhekimlik görevi sona erdi

Bilim Kurulu üyesi Çelik'in başhekimlik görevi sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, görev süresinin dolması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden ayrıldı.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, görev süresinin dolması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden ayrıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'in Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki başhekimlik görev süresi sona erdi. Yerine ise vekaleten Başhekim Yardımcısı Ahmet Ceylan atandı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, görev süresi dolan Çelik'e teşekkür ederek, "Bizler bu makamların emanetçisiyiz. Birlikte önemli işlere imza attık. Kendisine bu güne kadar gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum" dedi.


Bilim Kurulu üyesi Çelik'in başhekimlik görevi sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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