Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A kan grubundakilerin diğer kan gruplarına göre koronavirüse daha kolay yakalandığını belirtirken, 0 kan grubundakilerin ise koronavirüse karşı daha avantajlı olduklarını belirtti.

08.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:29

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, herkesi tehdit ederken kan grupları da virüsün bulaşı konusunda önemli etkenlerden biri. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da kan gruplarının koronavirüsle ilişkisini anlatan bir paylaşımda bulundu.

A VE 0 KAN GRUBU ÖNE ÇIKIYOR

Kara, şunları yazdı: "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken 0 kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat"

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
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