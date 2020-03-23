Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?
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Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?

Ülkemizde koronavirüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu, faaliyetlerini tüm hızıyla yürütüyor. Koronavisüle mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren kurul, açıklamalarla toplumu aydınlatırken Bilim Kurulu Üye listesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor konusu merak edildi.

23.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:42
Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?

Koronavirüs henüz pandemi ilan edilmeden önce kurulan ve ülkemizde koronavirüse karşı mücadele ürecini başlatan Bilim Kurulu vatandaşların ilgi odağı oldu. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte, Bilim Kurulu Üye listesi!

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)

Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Aydın Yılmaz (Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Canan Ağalar (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)

Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)

Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)

Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)

Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)

Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri)

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Haber Yorumları (1)
ABBAS: Cerrahpaşadan neden üye yok
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