Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde BioNTech olanlara 3. doz aşı uygulaması var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, bu kez "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi.

3. DOZ UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Bu gelişmenin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu'nda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek.

SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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