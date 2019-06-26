Bilim İnsanlarına Göre Yapay Zeka, Küresel Isınmayı Önlemede Rol Alacak

Harvard, MIT, Google ve Microsoft'taki araştırmacılar yapay zekânın küresel gaz salınımlarını azaltmaya yönelik çözümlere yardımcı olabileceğini belirtiyorlar. Bu ayın başlarında yayınlanan bir araştırmaya göre 20 kişiden oluşan bir iklim değişikliği ekibi, yapay zekânın kişilerin karbon ayak izini azaltmasında kullanabileceğini vurguluyor.

Harvard, MIT, Google ve Microsoft gibi birçok yerden gelen bilim insanın yapmış olduğu araştırma, sera gazlarının ve enerji israfının azaltılması için makine öğrenimiyle desteklenmiş çözümler öneriyor. Ayrıca araştırma, kişilerin gaz salınımını azaltma konusunda katkı sağlayamayacakları yargısını yıkıyor. Araştırma, insanların 2050 yılına kadar gaz salınımlarını %20 ile %37 arasında azaltabilmelerine yardımcı olacak süreçlere ışık tutuyor.

Örneğin araştırma, makine öğreniminin bir kişinin uçuş detaylarına ya da market faturaları gibi birçok olaya bakarak bireylerin karbon ayak izi hakkında tahminde bulunabileceğini söylüyor. Böylelikle kişiler, en çok karbon salınımına neden olan alışkanlıklarını görebiliyorlar ve onu azaltmak için adımlar atabiliyorlar. Ek olarak araştırmaya göre makine öğrenimiyle bir evdeki yüksek enerji tüketen cihazların iklim değişikliğini ciddi bir şekilde etkilediği gösterilebiliyor. Bu cihazlar, kullanılmasalar da elektrik tüketiyorlar. Çalışma, bu araçların neden olduğu karbon salınımları hakkında kullanıcıları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Gizlilik hakkında endişelenen tüketiciler içinse araştırma, kişilerin karbon emisyonu tahminlerinin alışveriş fişlerinde yazabileceğini ya da uçak bileti alırken kullandıkları arayüzlerde görünebileceğini öneriyor.

Ekibin bu makaleyi yayınlaması, büyük şirketlerin karbon ayak izini azaltmak için adım attığı zamana denk geldi. Mayıs ayında LG, 2030'a kadar bütün karbon salınımlarını durdurmayı amaçlayan bir girişim başlatmıştı. Benzer şekilde Volkswagen de geçen hafta Norveç'te hiç karbon emisyonu yapmayan bir veri merkezi açmıştı.