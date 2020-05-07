Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir

ABD'de San Diego merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nde koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Uzmanlar, koronavirüs geçiren annelerden doğan bebeklerin temel risk grubunda olduğunu ve şizofreni geliştirebileceğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde uzmanlar yeni bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, koronavirüsün ağır zihinsel bozukluklara yol açarak geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açabilir.

"ŞİZOFRENİYE YOL AÇABİLİR"

San Diego merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Kovid-19 geçiren annelerden doğan bebeklerin temel risk grubunda olduğunu ve şizofreni geliştirebileceğini duyurdu.

"BEBEKLERİN MÜŞAHEDE ALTINA ALINMASI LAZIM"

Daha detaylı analiz için ana rahmindeyken Kovid-19 geçiren bebeklerin müşahede altına alınması gerektiğini belirten ABD'li uzmanlar, böylelikle salgının insan davranışı ve beyni üzerindeki uzun vadeli zararlı etkilerinin durdurulabileceğini vurguladı.

"KORONAVİRÜSÜN YOL AÇTIĞI AKUT ZİHİNSEL BELİRTİLER GEÇİCİ"

Haberi değerlendiren Rus uzmanlar, koronavirüsün akut zihinsel belirtilere yol açabildiğini, ama bunun geçici bir durum olduğunu söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'den Stanislav Otstavnoy, "Bazen ağır ve uzun süreli enfeksiyonlarda halüsinasyon, illüzyon, sayıklama ve diğer bozukluklar gibi akut ve geçici psikotik belirtiler görülebilir. Hastanın durumu iyileşince bu bozuklukların geçtiğinin altını çiziyorum. Tabii enfeksiyon, merkezi sinir sistemine organik zarar vermediyse" ifadelerini kullandı.