Bilim İnsanları, İlk Kez Düşünce Gücüyle İletişim Kurmayı Başardılar

Sadece düşünerek bir başkasına mesaj gönderebilmek ister miydiniz? Tarihte ilk defa araştırmacılar, insanların düşünce gücüyle iletişim kurmasını sağladılar.

Yapılan deneyde üç katılımcı, birbirleriyle sadece beyinlerini kullanarak iletişim kurdu ve çeşitli sorunları çözdü. Washington Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, BrainNet adı verilen sistem ile beyinden beyine iletişim kuruldu. Bu başarı, telepatik iletişim gerçekleştirme yolunda önemli bir adım oldu.

Washington Üniversitesi Paul G. Allen Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Okulu'ndan profesör Rajesh Rao, "İnsanlar, iletişim kurarak tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunları çözen ve işbirliği yapan sosyal varlıklardır. Bir grup insanın yalnızca beyinlerini kullanarak işbirliği yapıp yapamayacağını merak ettik. BrainNet fikrini de böyle bulduk: iki kişi, üçüncü bir kişiye sorunun çözümü için yardım ediyor." dedi.

Nisan ayında Scientific Reports'da yayımlanan çalışmada iki kişinin, üçüncü bir kişiye bağlı bir başlık yardımıyla yardımcı olduğu belirtildi. Katılımcılar, bir çeşit tetris oyununu beraber oynadı. Gönderici adı verilen iki kişi, oyunu görebiliyor ama kontrol edemiyordu. Üçüncü kişi ise oyunu görbiliyor ancak diğer bilgileri edinmek için 'ortaklarına' güvenmek zorundaydı.

Üç katılımcı da farklı odalara konuldu. Bu katılımcılar birbirlerini göremiyor, duyamıyor ve bildiğimiz anlamda iletişim kuramıyordu. Kablolarla iletilen uyarılar, alıcının beynine elektrik dalgaları olarak gönderildi. Teknik olarak alıcının beynindeki nöronlar, göndericiden gelen bilgileri 'gördüğü' yönünde kandırılmış oldu.

Araştırmacılar, teknolojinin verimli olarak gelişmesi halinde zihinsel olarak bir arada olan kişilerin beraber çalışıp sorunları çözebileceğini söylüyor. Elbette ki bu çalışmanın tekrar edilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.