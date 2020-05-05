Bilim insanları fikir ayrılığına düştü: Maskeler virüsün yayılımını yeteri kadar önlemiyor mu?

Bilim insanları, Covid-19 salgınıyla birlikte günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yüz maskelerinin etkisine ilişkin yayımlanan bir rapor sonrası fikir ayrılığına düştü.

Bilim insanları, Covid-19 salgınıyla birlikte günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yüz maskelerinin etkisine ilişkin yayımlanan bir rapor sonrası fikir ayrılığına düştü.

İngiltere Royal Society bünyesinde bir araya getirilen bir grup bilim insanı, ev yapımı olanlar da dahil maske kullanımının Covid-19'un yayılımını önlediği sonucuna ulaşan bir rapor yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle