Bilim İnsanları, Çarpışarak 100 milyon Derece Sıcaklık Üretecek İki Galaksi Kümesi Keşfetti

Galaksi kümeleri, her biri milyarlarca yıldızdan oluşan yüzlerce galaksi gruplarıdır. Galaksilerin birbirlerine dokundukları anı yakalamak, çarpışma anları çok uzun sürdüğü için oldukça zordur. Yeni yapılan araştırmalarla beraber araştırmacılar, çarpışmanın eşiğine gelmiş iki galaksi kümesinin keşfedildiğini açıkladılar. Henüz çarpışma gerçekleşmemiş olsa bile bu yakınlaşmanın bir şok dalgası meydana getirdiği ortaya çıktı.

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi (ICRAR) ekibi, bu kümelerin nasıl birleştiğine dair sürekli bir model oluşturmayı umuyor. Bilinen tüm birleşme şoklarının aksine, yeni şok birleşme düzlemi boyunca dışa doğru yayılıyor. Bu keşif, galaksi kümelerinin hızlı yaklaşımının birleşme ekseni boyunca güçlü bir gaz sıkışmasına yol açtığında, büyük galaksi kümelerinin oluşmasında önemli bir rol oynadığını da ortaya çıkarıyor. Mevcut teorik modeller, şok enerjisinin büyük kısmının kümelerin dışında kaybolacağını ve sonunda sıcak gaza dönebileceğini tahmin ediyor.

Gözlem, evrendeki yapının oluşumuna dair anlayışımızda eksik bir bulmaca parçası olarak görülebilir. Galaksiler ve galaksi kümeleri gibi büyük ölçekli yapıların, çoğunlukla çarpışmalar ve birleşmeler yoluyla büyüdüğü düşünülüyor.