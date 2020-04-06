Bilim İnsanları 5G ile Virüs Arasındaki İddialara Noktayı Koydu

Son zamanlarda ortada dolanan komplo teorileri 5G ağ teknolojisinin bir şekilde koronavirüsten sorumlu olduğunu iddia edyor.

Bilim insanları 5G ağ teknolojisi ile koronavirüs arasındaki ilişkiye yönelik iddialara açıklık getirdi. İşte detaylar!

Noktayı Koydu

Son zamanlarda ortada dolanan komplo teorileri 5G ağ teknolojisinin bir şekilde koronavirüsten sorumlu olduğunu iddia edyor. Bu noktada iddialar temel olarak iki farklı şekilde ayrılıyor:

Bir iddiaya göre 5G bağışıklık sistemini baskılayabilliyor ve böylece insanların bünyesini daha zayıf bir hale getirip virüse yakalanmayı daha kolay hale getiriyor.

Diğer iddiaya göre virüs bir şekilde 5G teknolojisi aracılığı ile bulaşıyor.

Reading Üniversitesi bünyesinde görev alan Hücresel Mikrobiyoloji Doç. Dr. Simon Clarke, yaptığı açıklama ile birlikte bu iki iddianın da "tam bir çöp" olduğunu ifade etti.

"5G teknolojisinin bağışıklık sisteminizi daha kırılgan bir hale getirmesi incelemelere dayanmıyor."

"Temelde radyo dalgaları fizyolojinizi bozup bağışıklık sisteminize olumsuz etkiler yansıtabilir. Ancak 5G radyo dalgalarının enerji seviyeleri çok küçüktür ve bağışıklık sistemini etkileyebilecek güçte değildir. Bu konuda çok çalışma var."

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.