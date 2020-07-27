Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanları kaçtır? Bilgisayar mühendisliği kaç puan?
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Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanları kaçtır? Bilgisayar mühendisliği kaç puan?

2020 YKS sınavının açıklanmasının ardından öğrenciler gitmek istediği bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki en yüksek puanlı bölümler arasında gelen Bilgisayar Mühendisliği'nin taban puanı kaçtır detaylar haberimizde.

Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanları kaçtır? Bilgisayar mühendisliği kaç puan?
27.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:52

Çoğu öğrencinin hayali olan Bilgisayar Mühendisli'ği ülkemizde puanı en yüksek bölümlerden birisidir. Özellikle İTÜ, ODTÜ, YTÜ gibi teknik üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği'nin puanları oldukça yüksektir. Peki Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanı kaçtır?

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2020 TABAN PUANLARI

YÖK ATLAS tercih robotu üzerinden bölümlerin taban puanlarını görüntüleyebilir ve hangi üniversiteyi tercih edebileceğiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Haliyle bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanlarını YÖK ATLAS tercih robotu üzerinden görebilirsiniz.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KAÇ PUAN?

Bilgisayar mühendisliği puanları genel olarak 450-540 puanları arasındadır. Puanı yüksek üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği 480-500 puanları arasında alıyor. Örnek birkaç taban puan paylaşalım:

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Burslu) taban puanı : 541

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) taban puanı : 538

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Burslu) taban puanı : 534

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) taban puanı : 526

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) taban puanı : 519

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) taban puanı : 501

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı : 481

Diğer üniversitelerin taban puanlarına YÖK ATLAS üzerinden bakabilirsiniz.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

YÖK ATLAS tercih robotu üzerinden bölümlerin taban puanlarını görüntüleyebilir ve hangi üniversiteyi tercih edebileceğiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacaktır.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin//www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

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