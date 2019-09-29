Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı
Yeni Zelanda'nın en kalabalık şehri Auckland'da spor mağazası reklam panosunun sistemini ele geçiren bilgisayar korsanları, panoda cinsel içerikli film oynattılar.
Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde yaşanan olayda, bilgisayar korsanları reklam panosuna siber saldırı düzenledi. Spor reklamlarının yayınlandığı panonun sistemini saat 08.00'de ele geçiren korsanlar 2 saat boyunca cinsel içerikli film yayınladılar.
KİMİLERİ KINADI KİMİLERİ İZLEDİ
Cinsel içerikli filmi gören mağaza çalışanları şaşkınlık içinde kaldı. Kimi vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterirken kimileri de filmi izledi. 2 saat süreyle cinsel içerikli filmin panoda kalmasıyla ilgili sosyal medyadan mesaj yayınlayan firma, vatandaşlardan özür diledi.
İşte reklam panosunda cinsel içerikli filmi böyle yayınladılar;