Bilginin Kaynağı Medya"

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bugünün dünyasında çoçukların bilginin yüzde 20-25'ini sadece okullardan aldığını, geri kalanı medyadan edindiğine işaret etti.



Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Erzincan Okuma Kültürü Buluşmaları etkinliğinini açılışı, "Aile ve Örgün Eğitim, Medya ve Okuma Kültürü" konulu konferansla yapıldı.



Çocuk Vakfı Başkanı Şirin, Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, çocukluğundan beri okuma kültürüyle ilgilendiğini ancak hala gerçek anlamda okur olamadığını söyledi.



Konferans konusunun aslında Türkiye'nin öncelikleri arasında, ilk sıralarda yer alan bir mesele olduğunu ifade eden Şirin, şunları kaydetti:



"Türkiye'de okuma kültürü başlığı konuşulurken, bunu sadece okula havale eden bir anlayış söz konusu; 'Sadece okul bunu çözer.' Hayır, öğle değil. Okuma kültürü konusunu, daha doğrusu okuma kültürü eğitiminin ilk kozası ailedir. Tıpkı anadili öğrenimi gibi ailede başlar. Sonra çocuk örgün eğitime başladığında süreç gelişir. Bir akademik eğitim olarak başlar ve gelişir. Onun dışında bu yaklaşım bugün için çok doğru değil. Neden, çünkü bu günün dünyasında çocuklarımız özellikle örgün eğitim içinde sadece yüzde 20-25 oranında bilgi alıyor. Onun dışındaki bilgiyi nereden alıyor, medyadan alıyor. Dolayısıyla klasik eğitimdeki yaklaşımla konuyu değerlendirmeye kalkışırsak sanıyorum sonuca gidemeyiz."



Konferansı Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Yahya Tekin ve Mutlu Mayda da takip etti.