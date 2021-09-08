Bilgin Gökberk kimdir? Bilgin Gökberk kaç yaşında, nereli? Bilgin Gökberk biyografisi!

52 yaşında olan Bilgin Gökberk medya dünyasına Milliyet gazetesiyle başlamıştır. Peki, Bilgin Gökberk kimdir? Bilgin Gökberk kaç yaşında, nereli? Bilgin Gökberk mesleği nedir? Bilgin Gökberk hayatı ve biyografisi nedir?

1968 yılında İstanbul'da doğan Bilgin Gökberk'in hayatı merak edilmekte. Peki, Bilgin Gökberk kimdir? Bilgin Gökberk kaç yaşında, nereli? Bilgin Gökberk mesleği nedir? Bilgin Gökberk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİLGİN GÖKBERK KİMDİR?

Bilgin Gökberk 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur.

52 yaşında olan Bilgin Gökberk medya dünyasına Milliyet gazetesiyle başladı.

Daha sonra SkyTürk televizyon kanalında "Radyocu" isimli programı sundu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bir süre İtalya'da kalan Gökberk iyi derecede İtalyanca bilmektedir.

Aynı zamanda bir sporcu olan Gökberk motosiklet ve basketbol tutkunudur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bilgin Gökberk, Mesut Yar'ın CNNTürk'teki programına katıldığı esnada kendi hayatı hakkında merak edilen soruları cevaplandırmıştı.