Bilgi yarışması birincisi öğrenciler ödüllendirildi

Sivas'ta düzenlenen Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması'nda birinci olan Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi öğrencileri altınla ödüllendirildi.

Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi Müdürü Şahin Karaca, 96 lisenin katıldığı yarışmada birinci olan öğrencileri Sema Akyüz, Seher Güler ve Nurdan Karakavak'ı makamında kabul etti.

Öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Karaca, "Yarışmalarda okulumuzun başarısını bir kez daha ön plana çıkaran öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Karaca, derece elde eden öğrencilere altın hediye etti.

Kaynak: AA