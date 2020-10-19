Bilge Kral kimdir? Bilge Kral kaç yaşında? Bilge Kral sözleri nelerdir?

Bilge Kral, Bosna Hersek'in Bilge Kral lakaplı ilk cumhurbaşkanıdır. 19 Ekim ölüm yıldönümü olan Bilge Kral kimdir? Bilge Kral kaç yaşında? Bilge Kral sözleri nelerdir?

Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde en önemli kişilerden birisi olan Aliya İzzetbegoviç, İslam dünyasının saygıdeğer siyasetçilerden birisiydi. Bilge Kral hakkında tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLGE KRAL KİMDİR?

Aliya İzzetbegoviç (d. 8 Ağustos 1925 - ö. 19 Ekim 2003), Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı.

Aliya İzzetbegoviç, 1925'te bugün Bosna-Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bosanski Šamac kasabasında Dünya'ya geldi. Ailesi İslâmî duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak İzetbegovic, Müslümanları Avrupa'ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı.

Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları tartışmak amacıyla Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat oldukça etkin ve üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu gözleniyordu.Bu yüzden kurduğu kulüp bir düşünce kulübü olmaktan çıkarak aktivite kulübüne dönüştü.

Dolayısıyla birtakım eğitim ve hayır faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. Ayrıca genç kızlar için de ayrı bir birim oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı esnasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

BİLGE KRAL SÖZLERİ!

"Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır."

"Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız."

"Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır!"

"Her şeye kadir olan Allah'a andolsun ki köle olmayacağız."

Hayat kısa sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince uzun yaşadığımı düşünüyorum."

"Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına."

"Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder?"